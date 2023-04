“Dalla strada al palco”, stasera in tv torna lo show di Nek: ospiti e anticipazioni della seconda puntata

Stasera in tv, martedì 4 aprile, alle 21.20 su Rai2 va in onda “Dalla strada al palco”. Lo show condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip è arrivato al secondo appuntamento.

Francesco Paolantoni, età, carriera, vita privata e la particolare "allergia": chi è il comico ospite a "Dalla strada al palco"

Dalla strada al palco, stasera in tv: ospiti

Un programma che offre una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada, dando loro la possibilità di esprimere il proprio talento nella più grande piazza d'Italia, quella televisiva. Ospiti della seconda puntata, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle 3 performance più belle della serata.

Chi arriva in finale

Gli artisti selezionati andranno direttamente in finale insieme a quelli della scorsa settimana: il duo dei cantanti lirici ventriloqui Naimana e Daniele, il violinista Isaac Minert e la cantante Martina Zaghi. Saranno 15 in totale i finalisti a contendersi il premio di Miglior Artista di Strada D'Italia nel corso dell'emozionante puntata decisiva che si terrà martedì 2 maggio. Ad accompagnare gli artisti sul palco la band diretta dal Maestro Luca Chiaravalli.