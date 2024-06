Da noi...a Ruota Libera, da Milly Carlucci a Elisa Isoardi, passando per Selvaggia Lucarelli: tutti gli ospiti dell'ultima puntata

Domenica 2 giugno, alle 17:20 su Rai1, ultimo appuntamento con “Da noi... a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, che chiude un’altra stagione con ottimi ascolti.

Gli ospiti

Gli ospiti di quest’ultima puntata saranno: Milly Carlucci, protagonista indiscussa della tv, attualmente alla guida, in prima serata su Rai1, de “L’Acchiappatalenti”, che si concluderà la prossima settimana, impegnata anche nella ricerca di nuovi talenti della danza con “Ballando on the road”, che ripartirà il 15 giugno con il nuovo tour; Selvaggia Lucarelli, scrittrice, editorialista e protagonista di numerosi programmi tv, ha recentemente pubblicato il suo ultimo libro “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez”; Elisa Isoardi, conduttrice di tantissime trasmissioni, è reduce da una stagione molto fortunata di “Linea Verde Life”, che ha fatto compagnia al pubblico tutti i sabati su Rai1.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli.

Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.