“Da noi... a ruota libera”, gli ospiti della puntata di domani (2 aprile) di Francesca Fialdini: le anticipazioni

Domani, domenica 2 aprile, alle 17:20 su Rai1, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”. Nel programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Da noi... a ruota libera, gli ospiti di domani

Ospiti della puntata di domani saranno: i Cugini di Campagna, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, porteranno la loro musica, esibendosi in studio, la loro allegria e il racconto della loro lunga carriera; Marco Giallini, attore apprezzato in tutte le sue interpretazioni, tornerà a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più amati, il vicequestore Rocco Schiavone, che sarà in onda su Rai2 dal 5 aprile con la quinta stagione; Rossella Brescia e Giulio Scarpati, dal 13 aprile debutteranno al Teatro Sistina di Roma con la nuova edizione del musical “Billy Elliot”, lo spettacolo basato sull’omonimo film amato da tantissimi.

Infine, sarà presente Marina Cuollo, scrittrice, attivista, speaker radiofonica, giornalista, autrice di podcast e content creator, che da anni si occupa della lotta alle discriminazioni e pregiudizi legati ai disabili, inserita da un’importante rivista tra le prime 20 “Changemaker”, il network di donne che hanno cambiato le regole nei loro ambiti.