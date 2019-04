Gf16, Cristian Imparato: «È vero, ho fatto ricorso alla chirurgia estetica»

Cristian Imparato ha vuotato il sacco al Grande Fratello 16. L'ex bambino di Io canto ha fatto ricorso alla chirurgia estetica. La "confessione" arriva dopo mesi di polemiche, in cui il gieffino avrebbe più volte negato il presunto ritocchino. «Ho fatto ricorso a un filler viso dopo un forte dimagrimento che mi aveva svuotato le guance. Ci tengo a tenere sistemato il viso, se devi andare in televisione o fare spettacoli», ha rivelato Cristian Imparato durante una conversazione con Daniele, Mila Suarez e Martina. Gli altri gieffini gli danno man forte. «Mi guardo spesso allo specchio - conclude Daniele - se non mi piacesse qualcosa mi rifarei subito».

