Crisi di Governo, puntata speciale di Studionews in onda martedì 26 luglio

Martedì 26 Luglio "StudioNews", il salotto giornalistico nato dalla collaborazione tra l'agenzia stampa AskaNews e TeleAmbiente, tornerà eccezionalmente in onda con una puntata dalle 17.00 alle 18.00 con uno speciale dedicato alla “Crisi di Governo”, al culmine della quale il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica.

Sciolte le Camere, Sergio Mattarella ha quindi disegnato l'iter per le elezioni anticipate, previste per domenica 25 Settembre 2022. La calda campagna elettorale dei partiti è già cominciata: in studio i conduttori Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, analizzeranno tutti gli scenari possibili, con l'ausilio di numerosi ospiti.

Zingaretti: «Mie dimissioni solo dopo eventuale elezione»

Tra gli altri: Roberto Morassut, vice presidente del gruppo PD alla Camera dei Deputati; il Deputato della Lega Paolo Tiramani; il giornalista Pietro De Leo e il direttore di AskaNews Gianni Todini. La puntata speciale è realizzata in collaborazione con ViaVaiTv, diretto dalla giornalista Patrizia Landini con la regia di Alessandro Castagna. La diretta di StudioNews sarà sui canali:

www.facebook.com/studionews.tv;

www.facebook.com/askanews;

www.youtube.com/c/askanews;

www.facebook.com/ViaVaitv;

www.youtube.com/user/viavaitvonline.