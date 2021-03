Katia Ricciarelli a Domenica In: «Non ho ricevuto il mio vaccino. Sono a casa con il mio cane, mi toccherà il manicomio»

Katia Ricciarelli, ospite di Mara Venier a Domenica In, si dice delusa per non aver ancora ricevuto la sua dose di vaccino anti Covid-19. La cantante 75enne, ad oggi residente in Veneto nei pressi di Verona, lamenta la mancata convocazione della fascia d'età 70-79 anni nella sua regione. «Credevo che il Veneto fosse una delle regioni all'avanguardia» polemizza la Ricciarelli. «Il mio medico mi ha detto di aspettare, ma quanto devo aspettare?» continua indignata. «Ho chiamato il mio medico di base, perchè non c'è una piattaforma, anche persone dello spettacolo che conosco di 90 anni hanno chiamato disperati».

La Ricciarelli racconta poi il suo disagio psicologico nell'affrontare la pandemia: «Sono una donna persa, quando sono fuori ho il terrore. Sono diventata vulnerabile, mi sono chiusa in una specie di lockdown anche per i sentimenti» rivela con la voce rotta dall'emozione. Tutti con la pandemia «stiamo diventando più cattivi, abbiamo paura, vediamo il nemico dappertutto» aggiunge.

«Abbattuta e delusa, ho fatto 50 anni di carriera ora mi sembra di essere abbandonata da tutti, meno male che sono a casa con il mio cagnolino, ho una creatura con cui parlare, che mi capisce meglio degli esseri umani. Prima o poi mi toccherà andare al manicomio» conclude.

