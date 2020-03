Coronavirus, un caso a Skytg24: positivo Renato Coen, capo degli Esteri

Un altro volto noto della tv positivo al Coronavirus: si tratta del giornalista Renato Coen, capo della redazione Esteri di Skytg24. Lo fa sapere la testata spiegando che Coen «si trova comunque in buon stato di salute» e che «il Tg24 grazie ai suoi giornalisti prosegue il suo impegno nel continuare ad informare puntualmente gli italiani in questa grave emergenza».

Skytg24, ha ricordato il direttore Giuseppe De Bellis, «è in prima linea dall'inizio della cirsi sanitaria, con collegamenti, storie, racconti, approfondimenti. documentando soprattutto lo sforzo dei medici che si stanno battendo per garantire le cure e la salute pubblica. Ringrazio vivamente tutti i colleghi, i tecnici e i giornalisti di Sky Tg24 per l'impegno e la competenza con cui stanno lavorando, così come quelli di Sky Sport e di tutte le altre testate giornalistiche che sono sul campo a raccontare in diretta questa grave situazione».

Il caso di Coen non è il primo tra i giornalisti, che per lavoro si sono spesso recati nelle zone più colpite dall'epidemia. Casi di positività si sono registrati in Rai. È di due giorni fa, inoltre, la notizia del contagio del conduttore tv Nicola Porro, che in un video pubblicato su Youtube ha raccontato di come si sia scoperto positivo al Covid-19, nonostante abbia adottato tutte le precauzioni possibili.



