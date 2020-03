Musica, danza e musei: domenica in streaming

Tex e Dylan Dog contro il coronavirus. Da oggi anche gli eroi del fumetto arrivano in streaming, con l'iniziativa della Sergio Bonelli Editore, che nel pomeriggio ospiterà sui suoi canali social (Facebook, Instagram, YouTube) gli autori Roberto Recchioni (Dylan Dog) e Mauro Boselli (Tex) per raccontare il dietro le quinte dei loro personaggi. Continua, grazie all'iniziativa #lamusicanonosiferma, la serie di concerti in streaming sui canali social dei cantanti: oggi alle 16 Emma (Facebook), alle 17 Francesco Renga (Instagram), alle 21 Piero Pelù (Instagram). Musica anche al Teatro Biondo di Palermo, che conclude la prima settimana in streaming su YouTube alle 16 con il concerto di inediti e brani di repertorio Canzoni scordate di Mario Incudine. Serata di danza sulla web tv del Teatro Massimo di Palermo, con Danza d'autore: musiche da Maurice Ravel e sul podio dell'Orchestra il direttore Simon Krei. Giacomo Puccini e la sua Bohème sono questa sera alle 20 l'evento di punta del teatro Carlo Felice di Genova segnalato dalla rivista Forbes come uno degli appuntamenti internazionali da non perdere mentre sul suo canale YouTube La Fenice di Venezia regala in streaming le quattro stagioni cantate de La Dorilla in Tempe di Vivaldi.

IL MATCH

Su YouTube per tutto il giorno sul canale del Teatro Ringhiera arrivano gli spettacoli di repertorio della compagnia, tra cui il Concerto MalincoMico dedicato a Enzo Jannacci, mentre prosegue la maratona Shakespeare del teatro Satiro Off, alle 19 in scena con Il monologo della scolta - prologo dell'Agamennone. Match di improvvisazione teatrale aperta al pubblico (iscrizione sul canale Telegram Eventi Plateali) quella dello spettacolo Sils nella diretta Facebook delle 20.30 con i maestri di improvvisazione I Plateali. Continua, fino alle 14 di oggi, la maratona di sensibilizzazione e risate dei comici di #iorestoacasashow, sulla pagina Facebook di Team World: tra gli ospiti Ale & Franz, Francesco Baccini, Paolo Ruffini, Paolo Belli e Gigi D'Alessio. Ancora comici, ma in diretta sull'account Facebook @oblivionshow e su quello Instagram #oblivionshow_official, con lo spettacolo Folloni Playground delle 17, dedicato alle risate per bambini.

PICCOLO SCHERMO

Cinema chiusi ma piccoli schermi aperti con le iniziative dell'Arsenale di Pisa, che ogni giorno alle 16.30 pubblica sulla home page del suo sito (arsenale cinema.com) un film accompagnato da un video di approfondimento (domani Janis Joplin Little Girl Blue di Amy Berg), e con l'iniziativa Bring the doc home del Luna Doc Film Festival, che offre una selezione di documentari, sette lungometraggi e tre corti, gratuiti e in streaming dal sito www.solelunadoc.org.

Oggi il Museo della Scienza attiverà sui suoi canali social il format #Storieaportechiuse, per raccontare ai visitatori ciò che normalmente non possono vedere del suo grande patrimonio, dedicando la giornata a Leonardo da Vinci. Dalla Germania arriva infine la straordinaria iniziativa dei Berliner Philharmoniker, che aprono il loro archivio digitale dando accesso gratuito a circa 600 concerti (digitalconcerthall.com), e quella di resistenza dello storico club di musica elettronica Wilde Renate, che dal suo sito lancia i primi party da salotto della scena dance club berlinese (www.renate.cc e Facebook).

