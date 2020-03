Amici, Maria De Filippi in lacrime: e l'emergenza coronavirus le impedisce un gesto

ROMA - Maria De Filippi scoppia in lacrime in diretta ad Amici 19 e per un attimo interrompe la conduzione: «Scusatemi...». Ieri sera, è andata in onda la quarta puntata del talent condotto da Maria De Filippi, alla fine della quale sono stati designati i semifinalisti del programma, i ballerini Javier e Nicolai e le cantanti Nyv, Giulia e Gaia. A lasciare il programma, il cantante Jacopo Ottonello che ha perso la sfida con Giulia Golino. L'eliminazione di Jacopo non ha lasciato indifferente Maria De Filippi che si è sciolta in lacrime. Non potendolo neanche abbracciare a causa delle misure governative per l'emergenza coronavirus.

Dopo un attimo di commozione, Maria De Filippi, asciugandosi le lacrime, ha ripreso la parola: «Sei perbene, Jacopo. Tu lo sei. Ti auguro il meglio Jacopo, davvero». E aggiunge: «Scusatemi, mi stavo dimenticando, ti devo dare dei soldi». Jacopo, infatti, ha ricevuto il premio Marlù della quarta puntata, del valore di 7mila euro.

