Coronavirus, arriva la serie tv degli Actual su assembramenti e distanziamento in spiaggia

L'estate 2020, quella in cui è il Coronavirus a tenere banco più di qualsiasi tormentone, diventa una fiction. È l'idea del duo comico Actual, formato da Andrea Venditti e Lorenzo Tiberia. La serie tv andrà esclusivamente sui social Network e si intotila "Fregene 37.1". Il riferimento non troppo velato è alla temperatura, da misurare prima di potersi addentrare in spiagge, locali e stabilimenti balneari.

In una sorta di affresco simpatico sui protocolli e le nuove abitudini degli italiani, risalteranno naturalmente le mascherine, i gel per le mani e il distanziamento sociale.

La movida glam riparte dal Maxxi

Gli attori saranno degli “sceriffi della prevenzione anti coronavirus”, con ermometri a infrarossi, vengono assunti per misurare la temperatura all'ingresso di una struttura nella zona di Fregene «perché anche 37.1 è considerato un febbrone».

I bizzarri addetti alla temperatura si muoveranno tra sketch e battute esilaranti, come chiedere il numero di telefono solo alle clienti più affascinanti. In programma anche una puntata dedicata ai nuovi eroi 2020, gli infermieri: Andrea e Lorenzo si abbracciano felici di averne conosciuto uno in carne e ossa tra i bagnanti del lido.

L'obiettivo, naturalmente, è suscitare qualche risata, nonostante il periodo difficile: «Durante il lockdown – spiegano i due attori - avevamo paura di come potesse essere l’estate, il mare con le distanze e le mascherine e queste nuove figure mitologiche degli addetti alla temperatura e al controllo degli spazi. Abbiamo voluto ironizzare su tutto questo in un periodo, quello estivo, in cui c'è voglia di farsi due risate e cercare di rilassarsi un po' dopo questi mesi che sono stati davvero difficili per tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA