​Mara Venier, sospesa Domenica In dopo 44 anni: «Avrei voluto regalarvi un sorriso...»

Mara Venier, sospesa Domenica In per il coronavirus. La trasmissione non va in onda per la prima volta dal 1976, l'anno del debutto. «Avrei voluto regalarvi un sorriso, ma adesso non è possibile...». Il 15 marzo il programma pomeridiano condotto da Mara Venier non andrà in onda a causa dell'emergenza coronavirus. Sarà sostituito da "Il meglio di...", un rimontaggio di alcune interviste ed esibizioni di questa edizione.

A comunicarlo è la stessa conduttrice, con un post sul suo profilo Instagram: «Domani domenica in non andrà in onda ...avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso ,ma non è possibile in questo momento di emergenza .... vi abbraccio tutti forte forte !!!❤️».

Immediati i commenti dei fan. «Saremo ancora più tristi senza di te». E ancora: «Avevamo bisogno del tuo sorriso». Ma c'è anche chi condivide la scelta: «È giusto che tu stia al sicuro con la tua famiglia, ci rivedremo presto».

