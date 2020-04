In Tv “I Dolci di Pasqua”: sfida Nord-Sud con Sal De Riso e Andrea Tortora

Sal De Riso e Andrea Tortora, tra i più autorevoli maestri pasticceri d’Italia, sono i protagonisti di due speciali inediti sulla Pasqua, in onda su Sky Uno e NOW TV il 9 e il 10 aprile, alle ore 19.50, e in replica su TV8 l’11 e il 12 aprile, alle ore 19.00. I due episodi di Dolci di Pasqua raccontano un viaggio goloso alla scoperta dei dolci tipici pasquali italiani e delle interpretazioni creative e innovative dei due pasticceri. Da una parte il rigore nordico di Andrea Tortora, dall’altra la passione mediterranea di Sal De Riso, i due ‘gemelli diversi’ del dolce, entrambi nell’Olimpo della pasticceria internazionale, si raccontano attraverso ricette, esperienze in Italia e all’estero e aneddoti, guidando il pubblico alla ricerca di nuovi profumi e sapori. Interpreti di filosofie diverse, Sal De Riso si dedica ad abbinamenti esplosivi e alla fusione di ingredienti diversi con preferenza per le eccellenze del territorio campano, mentre Andrea Tortora, procede per sottrazione, nel rispetto della tradizione italiana, per puntare all’essenza più pura del gusto.

I due episodi di Dolci di Pasqua saranno in onda il 9 e il 10 aprile alle ore 19.50 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV, e poi in replica su TV8 l’11 e il 12 aprile, alle ore 19.00. Nell’episodio con Sal De Riso, il noto pasticcere guiderà il pubblico alla scoperta della Pastiera, il dolce napoletano pasquale per eccellenza, che Sal De Riso reinterpreta in varianti personali come il “Soffiato di Pastiera”. La pasticceria di Sal De Riso è ricca e profumata come la sua terra, la Costiera Amalfitana, i cui prodotti sono alla base di quasi tutte le sue creazioni, a partire dal limone di Amalfi, la ricotta di Tramonti, le nocciole di Giffoni. Anche De Riso racconterà le sue ricette per le uova di cioccolato e le golosissime colombe di Pasqua, dalle farciture più sfiziose e glassature colorate. Legatissimo al territorio ma sempre in viaggio per motivi di lavoro, Sal De Riso farà visita al collega Andrea Tortora, a cui è legato da un rapporto di amicizia oltre che di stima professionale. Nell’episodio con Andrea Tortora, il pubblico è invitato ad entrare nel laboratorio dell’enfant prodige della pasticceria italiana. Andrea Tortora racconta di come il suo percorso di pastry chef stellato l’abbia condotto in giro per il mondo in prestigiose cucine. Il pubblico potrà seguire la preparazione della sua interpretazione della colomba pasquale, dal nome autoironico “Uovo di Tortora”, e quella dell’uovo di cioccolato, anch’esso originale e innovativo negli ingredienti e nelle decorazioni. Gli spettatori potranno seguire il pasticcere in uno dei suoi viaggi alla ricerca di nuovi sapori e fonti di ispirazione, questa volta in Costiera Amalfitana, dove approderà nel laboratorio di Sal De Riso, a cui Tortora è legato da rapporto di stima e di amicizia. Qui i due maestri pasticceri, diversi per età, stile, immagine, linguaggio e carattere, si divertiranno a realizzare un dolce pasquale che gioca e si confronta con la tradizione in modo originale. Prodotti da Level 33, gli speciali Dolci di Pasqua con Sal De Riso e Andrea Tortora, vedono il coinvolgimento di: Bravo Spa, che produce macchine per gelateria, pasticceria e cioccolato; Cesarin Spa, azienda leader nella produzione di materie prime per la pasticceria, Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A., che da oltre un secolo è sinonimo di caffè nel mondo ed esporta il gusto e la tradizione italiana in oltre 90 Paesi, Limone Costa D’Amalfi, Molino Colombo, la cui mission è coniugare i più alti valori dell’antica arte molitoria con l’innovazione di prodotto, Molino Pasini, azienda molitoria specializzata da ormai quattro generazioni nella produzione di farine artigianali di grano tenero di alta qualità, per professionisti esigenti che cercano la perfezione, Polin Spa dal 1929 leader nel mondo dell’Arte Bianca e realtà industriale italiana nella realizzazione di forni e di macchine per pane, pasticceria, biscotti pizza, e Salvia & Limone, liquore premium ispirato alla tradizione, prodotto da Compagnia dei Caraibi, perfetto per il fine pasto ed in abbinamento ai dolci.

Ultimo aggiornamento: 15:22

