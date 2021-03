Montalbano stasera in tv su Rai1: anticipazioni dell'ultimo episodio "Il metodo Catalanotti"

Stasera in tv il Commissario Montalbano torna su Rai 1 con l'ultimo episodio: «Il metodo Catalanotti» andrà in onda questa sera in prima serata. L'amato commissario - impersonato da Luca Zingaretti - è ormai arrivato alla fine della saga nata dai romanzi di Andrea Camilleri. Di seguito la trama della puntata e i protagonisti.

La squadra

Come sempre, il commissario Montalbano non sarà solo: con lui ci saranno gli attori che lo hanno reso negli anni tanto popolare e inconfondibile. Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Sonia Bergamasco. Ossia l'amata ed eterna fidanzata Livia. Nell'ultima puntata, però, ci sarà anche una sorpresa: a Vigata sta per arrivare, infatti, una collega giovane e brillante, che verrà impersonata da Greta Scarano.

La trama

Nell'ultimo capitolo, Montalbano è alle prese con un misterioso omicidio; un uomo viene infatti ritrovato morto a causa di una coltellata al petto: toccherà alla squadra del commissario di Vigata, insieme agli inseparabili Mimì Augello, Fazio e Catarella trovare i colpevoli. Colpevoli che - oltre alle apparenze degli indizi - potrebbero rivelarsi al di sopra di ogni sospetto. Se infatti tutto lascia supporre che l'uomo sia morto a seguito di un debito di usura, il passato della vittima e i suoi interessi legati al teatro e alla tragedia potrebbero dare a Montalbano più chiavi di lettura per risolvere il caso.

Ultimo aggiornamento: 19:30

