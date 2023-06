Club Tropicana, il nuovo format per l'estate in onda su Radio 2

Lunedì 26 Giugno 2023, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 13:00







Non un circolo ristretto, ma uno spazio aggregante. Questo è CLUB TROPICANA, il nuovo format che partirà lunedì 26 giugno fino all’11 agosto alle ore 21, pensato da Giorgio Verdelli e Gianfranco Valenti per Rai Radio 2 anche in tv sul canale 202 del digitale terrestre.

Da una parte il mare, dall’altra il jukebox, per scegliere e raccontare oltre 250 canzoni dell’estate o che nell’estate hanno spesso trovato il loro approdo naturale. Circa 60 anni di pezzi che hanno fatto compagnia a tutti noi nelle stagioni al sole mai dimenticate e che, ancora oggi, fanno “tendenza” tra i giovanissimi. Gli ascoltatori saranno parte viva e attiva del programma: racconteranno in diretta i loro successi estivi più amati (potranno anche cantarli su WhatsApp, perché no!), in parallelo alle testimonianze e ai ricordi “summer mood” di cantanti, registi, attrici e attori, scrittrici e scrittori appassionati di musica e protagonisti dei festival estivi. Una storia fatta di “Sapore di sale” e “I like Chopin”, di “Maracaibo” e “Azzurro”, di “Reggae nights” e “Albachiara”, di “50 Special” e “Born to be alive”. Un viaggio di musiche, risate, ricordi.