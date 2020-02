Clizia Incorvaia, doccia sexy al Gf Vip: la foto in costume arancio fa il giro del web

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia fuori di seno durante la doccia . La foto fa il giro del web. Doccia hot per l'ex moglie di Francesco Sarcina. Oggi durante il bagno nella vasca della Casa, Clizia sciacquandosi sarebbe incappata in un "incidente hot", subito immortalato dai follower di Twitter.

Clizia Incorvaia, molti non credono alla buona fede

L'influencer, in costume arancio, è andata fuori di seno e, neanche a dirlo, lo screen shot ha fatto subito il giro del web. I fan di Clizia Incorvaia però si sarebbero infuriati e avrebbero lanciato un appello: «Non fate girare la foto del capezzolo di Clizia. Non lo ha fatto apposta». Ma c'è anche chi non crede nella buonafede di Clizia. «Lo ha fatto apposta, sente la competizione con le nuove entrate». E ancora: «L'umiltà è un pregio che non avrà mai». Intanto, Fabio Testi di fronte all'ennesima doccia hot esclama: «Basta, voglio vedere un po' di cellulite». Risate social.​

posso essere anche io una dea come Clizia Incorvaia? O chiedo troppo #GFVIP pic.twitter.com/zaQ6rMiklj — mesrandjlaw (@mesrandjlaw) February 18, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:51

