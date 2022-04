La vita in diretta, Clizia Incorvaia parla della suocera: cosa confessa sul conto di Eleonora Giorgi

Se per una coppia la figura della suocera resta un'incognita anche dopo anni di convivenza con il partner, tra Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi non sembrano esserci assolutamente incomprensioni o attriti. Anzi, le due donne sono affiatate come due sorelle.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è nato il figlio Gabriele: «Benvenuto al mondo»

La vita in diretta, Clizia Incorvaia parla della suocera

A raccontarlo sono le dirette interessate nel corso della trasmissione 'La vita in diretta'. Ospite nello studio di Alberto Matano c'era oggi Eleonora Giorgi che, sollecitata dal giornalista, ha definito il rapporto con la nuora «bellissimo».

A quel punto il conduttore ha mandato in onda una registrazione della compagna del figlio Paolo, che ha speso solo parole d'affetto per la suocera, da lei definita «iconica». Parlando dei suoi pregi ha dichiarato: «Solare, generosa, entusiasta come una bambina, amante della vita». Alla domanda sui difetti dell'attrice, Clizia ha tentennato prima di ammettere: «Devo proprio trovarli? A tratti logorroica e troppo sensibile perché è un’anima pura e spesso soffre per questo, ma io la amo alla follia per tutto questo mix che ha dentro di sé». Prima di concludere: «Ti voglio bene», rivolgendosi direttamente alla Giorgi.

Tornato dalla sua ospite visibilmente emozionata, Matano ha chiesto a Eleonora Giorgi conferma delle parole dell'ex gieffina, che ha ribadito: «Anche io con Clizia a volte ho una forte alleanza perché siamo due donne e andiamo d’accordo». Insomma, Paolo Ciavarro è davvero un uomo fortunato ad avere due donne del genere al proprio fianco.