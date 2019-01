Claudio Santamaria verso Sanremo a fianco di Bisio e Raffaele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Festival di Sanremo corteggia Claudio Santamaria. L’attore potrebbe affiancare Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele in almeno una delle serate. «Siamo un trio, potremmo diventare un quartetto, come il quartetto Cetra», aveva annunciato il “dirottatore artistico” Baglioni in conferenza stampa, parlando di numeri di spettacolo “a più voci” che andranno ad integrarsi con la gara delle canzoni. E chissà che Santamaria non possa essere coinvolto anche in performance canore, dopo aver dato il volto a Rino Gaetano nella fiction di Rai1 “Il cielo è sempre più blu”.L’attore romano, 44 anni, già interprete del Dandi nell’originario “Romanzo criminale” di Michele Placido e del supereroe di periferia nell’acclamato “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti, si prepara a ridare la voce al personaggio di Batman nel film “The Lego Movie 2: una nuova avventura”, nelle sale dal 21 febbraio. E soprattutto è protagonista, con Diego Abatantuono e Valeria Golino, del nuovo film di Gabriele Salvatores, tra i titoli più attesi del 2019: “Se ti abbraccio non aver paura”, tratto dall’omonimo romanzo di Fulvio Ervas, avventura on the road di un padre con il figlio autistico.