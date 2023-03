Claudio Lippi accusato di razzismo, l'insulto in tv al ragazzo del pubblico con i capelli afro: «Per metà brasiliano? Ah c'è del lato umano, non è un primate»

Festa del papà da cancellare sulla Rai. Dopo la gaffe di Vittorio Sgarbi che ha riportato a Domenica In una battuta di una sua collaboratrice contro le ragazze del 2000, arriva Claudio Lippi a rincarare la dose. Ospite di Francesca Fialdini a “Da noi a... ruota libera”, il conduttore ha fatto una bella figuraccia. Interagendo con un ragazzo dai capelli afro seduto in studio tra il pubblico Lippi chiede alla conduttrice: «È italiano?», Risponde direttamente il ragazzo: «Io sono per metà brasiliano», frase che ripete la Fialdini. Per metà brasiliano».

Sgarbi a Domenica In:

Claudio Lippi, l'insulto razzista al ragazzo in tv

«Ah, ecco perché», la replica di Lippi lascia tutti senza parole: «Diciamo, che sta sempre dal lato umano, cioè è un essere umano. Non è un primate». Il ragazzo in studio è rimasto basito dopo aver ascoltato l’uscita di Lippi. Sui social hanno iniziato a piovere critiche indirizzate al presentatore. «Il signor Lippi non deve più entrare in uno studio» e ancora: «Fatti una domanda e datti una risposta, come mai non lavori più in tv?»

@ClaudioLippi ti chiedi perché non lavori più? Subito accontentato perché non piacevi, incapace e quindi facevi poco audience. — @annamia (@annamia27899289) March 19, 2023

Intervista da dimenticare

Claudio Lippi ha dato del primate a un ragazzo con i capelli in stile afro. Quella che voleva essere una battuta (forse) innocente, si è trasformato in un insulto razzista, che Francesca Fialdini ha cercato di stemperare il più possibile, togliendo la parola a Claudio Lippi e passando a parlare d'altro.

Ma parliamo di Sgarbi a Domenica In... O di Claudio Lippi subito dopo... — Samantha (@NegraSamy) March 19, 2023

Ma la situazione non migliora perchè poco dopo, si è affrontato il tema relativo alla differenza tra maternità e paternità: «Perché sono nato uomo? Me lo sono sempre chiesto. Almeno fossi nato Malgioglio! Ma niente, neanche quello». In questo caso, Lippi faceva riferimento al fatto di non lavorare più perché a suo avviso lui stesso fa una televisione troppo educata, a differenza di chi, come Cristiano Malgioglio, è ben più appariscente. Insomma uno scivolone dopo l'altro per Lippi che ieri su rai3 è andato un po' troppo "A ruota libera".