Claudio Ferretti, morto il giornalista di 'Tutto il calcio minuto per minuto' e conduttore del Tg3

È morto Claudio Ferretti, giornalista di 'Tutto il calcio minuto per minuto' e conduttore del Tg3. Claudio Ferretti aveva 77 anni e divenne famoso nel programma Rai 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Poi, dalla radio passò alla televisione, con la conduzione nel 1988 del Tg3 e poi di trasmissioni sportive come È quasi goal, Anni Azzurri e Il processo alla tappa.

Claudio Ferretti, insieme ad Ameri, Ciotti e Provenzali, è stato tra le voci storiche di 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Il padre, Mario Ferretti, raccontò la più grande impresa di Fausto Coppi nel 1949, coniando per lui sulla Cuneo-Pinerolo al Giro d’Italia la frase: «Un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi».

Una voce. Una straordinaria voce. Una voce da #Tuttoilcalcio, una voce del ciclismo, dell'atletica leggera. Un compagno delle nostre domeniche con il quale ho avuto l'onore di lavorare. Claudio Ferretti ci ha lasciato. Qui è in una splendida foto con Ciotti, Giobbe e Ameri. pic.twitter.com/TImJ1RrzMV — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) May 21, 2020

