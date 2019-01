Claudia Gerini torna su FoxLife con “Amore e altri rimedi”

Claudia Gerini, dopo “Suburra 2” e reduce dalle riprese del film di Claudio Bonivento “A Mano disarmata”, tratto dall’omonimo libro autobiografico di Federica Angeli, torna in tv in un nuovo programma di cui sarà conduttrice assoluta dall’11 marzo, in prima visione su FoxLife (canale 114 di Sky): “Amore e altri Rimedi”, la produzione originale di Fox Networks Group Italy che mette al centro le coppie in crisi e i loro problemi. L’attrice, apprezzatissima, tra gli altri, per i personaggi interpretati in “Non Ti Muovere”, “Ex”, “Diverso da Chi?”, “Amiche da morire” e “Grande, grosso e Verdone”, torna su FoxLife dopo il successo personale nel talent show “Dance Dance Dance”. Tutti prima o poi affrontiamo un momento difficile nella vita di coppia e spesso serve un confronto esterno per risolvere i problemi relazionali.

Grazie al contributo di due psicoterapeuti (Gianluca Franciosi e Laura Duranti), “Amore e altri rimedi” offre aiuto e sostegno reale alle coppie che vivono un momento di crisi. Guidati da Claudia Gerini seguiremo il percorso che le coppie faranno per analizzare la loro relazione nella speranza di risolvere i loro problemi. Le coppie dovranno mettersi alla prova in un esperimento che porterà alla luce dubbi, paure e cose che non hanno mai avuto il coraggio di confessarsi. Per decidere se dare un’altra chance alla relazione o dirsi addio.

Il programma è un adattamento del format internazionale “Seven Year Switch”, già andato in onda con successo negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Spagna, ed è prodotto da Nonpanic per Fox Networks Group Italy. «È un piacere lavorare di nuovo con Claudia Gerini. Ci eravamo incrociati nella prima edizione di “Dance Dance Dance” e lì avevamo potuto apprezzare la sua passione e il suo talento, uniti ad una professionalità impeccabile», dichiara Alessandro Saba, Vicepresident Responsabile dei Canali Entertainment, dell’area Research e delle Produzioni di Fox Networks Group Italy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA