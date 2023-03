Clare Smyth ospite alla finale di Masterchef 12, età, carriera e ristoranti: chi è la chef (pluri) stellata che cucinò alle nozze di Harry e Meghan

Clare Smyth, è la prima e unica donna chef britannica a vantare tre stelle Michelin nel Regno Unito. Ma non solo nel suo curriculum si legge anche: catering per le nozze tra il principe Harry e Meghan Markle. Sarà proprio lei l'ospite super, stasera in tv su Sky, della puntata finale di Masterchef 12. Ma chi è Clare Smyth?

Clare Smyth, chi è

Clare Smyth è nata nel settembre del 1978, ha 44 anni, ed è cresciuta in una fattoria nella contea di Antrim, nell'Irlanda del Nord. Grazie alla sua terra coltiva fin da piccola il suo amore per la natura e la cucina. A 16 anni decide di trasferirsi in Inghilterra per diventare chef. Nel curriculum ha tre anni al Louis XV di Montecarlo con Alain Ducasse e altri tirocini più brevi al Waterside Inn dei Roux e al French Laundry e Per Se, sulle due coste statunitensi al fianco di Thomas Keller.

L'esperienza di Gordon Ramsey

Ma Clare è nota per aver lavorato a lungo sotto l’ala di Gordon Ramsey, nel suo ristorante (ammiraglia) del quartiere Chelsea, Londra. Arrivò nell'"Hell's Kitchen", nel 2002, dopo 8 anni di gavetta londinese, diventando in breve tempo senior sous chef di un’insegna che, solo l’anno precedente, aveva guadagnato le 3 stelle Michelin, la prima volta in assoluto per un cuoco scozzese.

I suoi ristoranti

Dopo 13 anni passati nella cucina dello chef piu' temuto della tv statunitense nel 2017 Clare Smyth decide di mettersi in proprio e aprire il suo ristorante. Sceglie Notting Hill, a Londra, come cornice del suo "Core By Clare Smyth". In poco piu' di 3 anni conquista 3 stelle Michelin diventando la prima chef britannica a ottenere il riconoscimento internazionale.

Il secondo ristorante "Oncore by Clare Smith" lo apre a Sydney, in Australia, e si trova all'interno del Crown, un resort di lusso situato al centro della metropoli. La chef ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il titolo di Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per i servizi al settore dell'ospitalità nel 2013 e il premio come Migliore Chef Donna del mondo ai World’s 50 Best Restaurants del 2018.

Il matrimonio di Harry e Meghan

Nello stesso anno Clare Smyth si è occupata del catering per il matrimonio tra il principe Harry e Meghan.

Il suo ruolo a Masterchef 12

Stasera Claire Smyth sarà a Masterchef per giudicare chi tra Antonio Gargiulo detto “Bubu”, Edoardo Franco, Hue Dihn e Mattia Tagetto meritano la finalissima.

La puntata finale di Masterchef andrà in onda questa sera, 2 marzo 2023, in prima serata e si potrà vedere su SkyUno e in streaming su Now.