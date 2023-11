Ciro Petrone e l'addio al Gf, le rivelazioni a Verissimo: «La mia ragazza l'ha presa malissimo, anche la mia famiglia è arrabbiata»

Intervistato da Silvia Toffanin dopo l'uscita in anticipo dalla casa del Grande Fratello, Ciro Petrone è ospite oggi nel salotto di Verissimo, in onda su Canale 5 tutti i sabati e le domeniche dalle 16.30.

Le ragioni dell'addio al Gf

«Per me chiudermi dentro una casa con 20 sconosciuti era difficile, sapevo che era una sfida ma ho voluto provarci», ha spiegato Ciro Petrone. Pian piano, però, «ho iniziato ad avere alcune mancanze, la cosa che mi ha fatto più male è che non riuscivo mai a riposare.Avevo continuamente la testa che pensava e non sono riuscito ad andare avanti»

«I miei genitori e anche la mia fidanzata ci sono rimasti male», ha raccontato.

Ci credevano e sapevano che potevo arrivare fino alla fine, ma sono passati pochi giorni ed è giusto che siano arrabbiati. Quando inzieranno a mettersi nei miei panni capiranno»

La mia ragazza, Federica, ci teneva molto ed era l'ultima cosa che voleva. Mi ha fatto una sorpresa per darmi la forza per andare avanti. Ma era tutto che mi mancava.

A Temptation Islan - ha ricordato la Toffanin - Ciro aveva "retto" solo tre gioni: la sua resistenza nella casa del Gf è quindi comunque una bella prova, ironizza.

Poi il filmato che ricorda l'esordio nel mondo dello spettacolo: Ciro, fruttivendolo di Napoli, è infatti stato notato dal regista Matteo Garrone che lo ha voluto nel cast del suo celebre "Gomorra".

Ciro ha poi parlato del rapporto con la sua ragazza Federica, una storia che dura ormai da 12 anni e che ha avuto un solo momento di crisi: prima di entrare a Tempration Island, lei gli trovò dei messaggi in cui flirtava con altre ragazze. Federica ha però scelto di perdonarlo e oggi l'unico cruccio della loro relazione è l'uscita di lui dal reality di Mediaset, che Federica non ha preso mlot bene.