Ilona Staller, il messaggio per Putin contro la guerra: «Offro una notte insieme in cambio della pace»

È appena conclusa la sua esperienza a L'Isola dei Famosi 2022 ma ora Cicciolina, alias Ilona Staller torna a far discutere. Nelle scorse ore l'ex porno star ha postato un messaggio di pace nella sua bacheca Instagram. Un messaggio contro la guerra in Ucraina, ma fatto a modo suo. Il messaggio è diretto a Vladimir Putin presente della Russia e è molto diretto: «Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!» e poi una serie di ashthag molto peace&love: #love #nowar

Ilona Staller, il messaggio di pace per Putin

«Ci vorrebbero tante ilonastaller come che te, da un pezzo che era finita sta azz de guerra», scrive un utente. E il post fa il pieno di like e commenti. Cìé ovviamente chi non ha apprezzato il messaggio e sul web è esplosa la discussione. Non sappiamo se le parole di Cicciolina arriveranno mai allo Zar ma sicuramente lei una proposta di "pace" l'ha fatta