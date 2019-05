Ciao Darwin, chi è Madre Natura dell'ultima puntata: il gran ritorno di Ema Kovac

Ciao Darwin, chi è Madre Natura dell'ultima puntata di questa sera: il gran ritorno di Ema Kovac. La modella croata avrà quindi l'onore di aprire e chiudere la stagione di Ciao Darwin tornando a vestire il ruolo della più amata dal pubblico del programma condotto da Paolo Bonolis. E tornando a far felice il pubblico maschile che si era preso una «pausa forzata» la scorsa settimana lasciando spazio a Padre Natura interpretato dal modello Filippo Melloni. A dare l'anticipazione del ritorno di Ema Kovac è Super Guida Tv che, dopo la prima esperienza, aveva raccolto le sue impressioni.

Sonia Bruganelli, la frecciatina a Paolo Bonolis: «Ciao Darwin? Lavoro più io di lui»

Ciao Darwin, la lite con Paola Perego tagliata in tv finisce sul web: ecco cosa ha detto al Signor Distruggere



«La mia esperienza a Ciao Darwin è stata meravigliosa. Il giorno della puntata mi sono divertita tantissimo, soprattutto mentre Luca Laurenti ed io stavamo provando lo schiaffo», raccontò la modella che su Instagram vanta oltre 115mila follower. «Mentre guardavo la prima puntata - aggiunse - il pubblico di tutta Italia mi mandava messaggi di supporto ed incoraggiamento e non ho potuto nascondere le lacrime di gioia».

Una sorpresa quindi per i telespettatori che tanto hanno ammirato Ema Kovac nel corso della prima puntata. Un giorno che lei non dimenticherà mai, soprattutto per aver lavorato al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. «Paolo Bonolis e Luca Laurenti penso che siano le persone più professionali che abbia mai incontrato - le sue parole a Super Guida Tv - Nonostante i loro anni di esperienza, hanno preparato questa puntata con talmente tanta accuratezza e precisione che sembrava fosse la prima assoluta di Ciao Darwin. Questo è uno dei valori che li rende due grandi showmen e dai quali si può solo che imparare».



Ultimo aggiornamento: 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA