Ciao Darwin, chi è madre natura della puntata di oggi: Michelle Sander, fidanzata di un calciatore di serie A

Ciao Darwin, chi è Madre Natura della puntata del 10 maggio. Si chiama Michelle Sander, modella brasiliana fidanzata con il calciatore della Spal Andrea Petagna ed ex di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura. Per molti è nota come Michelly, ha 21 anni e i segni particolari, oltre alle curve, sono gli occhi verdi e i capelli scuri. E il popolo del web è letteralmente impazzito.

Su Instagram ha pubblicato tantissime foto mozzafiato, in bikini e in stile casual che fanno impazzire gli oltre 100mila follower.che si era già guadagnata con la rivista Playboy e in numerose campagne pubblicitarie. Vive a Milano dove sta proseguendo la sua carriera di modella.