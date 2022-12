Ciao Darwin, concorrente paralizzato dopo l'incidente al gioco dei rulli: assolti tutti gli imputati

Sono stati assolti tutti gli imputati nel processo svoltosi a Roma a seguito dell'incidente avvenuto nell'aprile del 2019 durante le riprese di «Ciao Darwin», quando il concorrente Gabriele Marchetti, 54 anni, è rimasto paralizzato dopo essere caduto al gioco dei rulli. Gli imputati, accusati di lesioni personali gravissime, erano due rappresentati della società Rti, produttrice della trasmissione che andava in onda su Canale 5, il titolare della società produttrice dell'attrezzatura utilizzata per il gioco e la titolare della società che doveva selezionare i concorrenti del programma. Il giudice monocratico però, accogliendo anche un'eccezione della difesa, ha assolto tutti gli imputati con la formula perché il fatto non sussiste.

Ciao Darwin, denuncia ritirata da Gabriele Marchetti dopo l'incidente che lo ha reso tetraplegico: la verità sulla telefonata di Paolo Bonolis

Gabriele Marchetti, il racconto

La sua vita è cambiata da quel giorno. Ora le giornate di Gabriele sono una routine fatta di noia e ore che non passano perché non può far nulla, nessuna attività. «Sono completamente privo di autonomia», con queste parole Marchetti racconta la sua "seconda vita" dopo l'incidente. Sono passati tre anni e, come ha spiegato Gabriele in una recente intervista, «ora sono senza autonomia e dipendo totalmente da mia moglie e mio figlio per ogni atto quotidiano». Mediaset ha già annunciato il ritorno della nona edizione del programma che finora era rimasto sospeso. E Gabriele racconta come era la sua vita prima di quel giorno. «Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto».

L'incidente

Aveva partecipato al programma per vivere un'esperienza nuova. «Avevo condiviso, come sempre, con Simone e Sabrina quest’avventura. Pensavo di passare una serata diversa e divertirmi». Ma le cose sono andate diversamente e lui non ha dimenticato un solo istante di quei momenti. «Ero finito in acqua a testa in giù, con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte – racconta nella sua intervista fiume - Pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere nulla. Poi ho sentito i soccorritori».

Non ricorda piu' nulla Gabriele che quando ha riaperto gli occhi ha ricevuto la notizia che mai si sarebbe aspettato di ricevere, un verdetto difficile da accettare: sarebbe rimasto tetraplegico, per sempre. «Per me è stato il crollo totale». Non sapeva come affrontare questa notizia Marchetti. «Mi sono sentito disperato, come i miei familiari poiché ci siamo ritrovati da un giorno all’altro con la vita completamente stravolta».