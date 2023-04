Ci vuole un fiore, stasera in tv confermato lo show di Francesco Gabbani: ci sarà anche Roberto Vecchioni. La Rai cambia idea

Smentite le voci di corridoio che vedevano lo stop al programma di Gabbani. «Sospeso dopo una puntata Ci vuole un fiore», la notizia era ribalzata su tutti i siti dopo l'annuncio dato ieri pomeriggio dal sito Tvblog. In realtà, da quanto si legge dal palinsesto rai lo show andrà in onda regolarmente, stasera 21 aprile. Tra gli ospiti del secondo e ultimo appuntamento, oltre alle presenze fisse di Nino Frassica e Mario Tozzi, le attrici Stefania Sandrelli, Laura Chiatti e Chiara Francini. Spazio allo chef Lorenzo Biagiarelli, Rosa Chemical e Roberto Vecchioni.

Ci vuole un fiore, stasera in tv: gli ospiti

Proprio la partecipazione di Vecchioni aveva portato la Rai a una valutazione particolare, martedì scorso il cantautore aveva annunciato la scomparsa improvvisa di suo figlio Arrigo a soli trentasei anni. La puntata però che è stata registrata precedentemente rispetto alla morte del figlio di Vecchioni andrà in onda. A confermarlo è anche Francesco Gabbani stesso: «Venerdì sera all’interno di “Ci vuole un fiore” andrà in onda un contributo con il Professor Roberto Vecchioni registrato precedentemente la messa in onda. Un contributo prezioso con cui il Professore ci sprona, attraverso le sue canzoni un dialogo, ad avere speranza e a credere noi stessi. È difficile trovare le parole giuste per esprimere il dolore per una così grave perdita ma ci tengo a manifestare a Roberto Vecchioni e alla sua famiglia tutta la mia vicinanza», ha scritto il cantante e conduttore sul suo profilo Twitter.

Ci vuole un fiore, il varietà condotto da Francesco Gabbani che tratta con freschezza e semplicità temi molto seri come l’ambiente e l’ecosostenibilità torna stasera in tv alle 21.30 su Rai1.