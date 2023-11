Christian De Sica e il figlio Brando a "Che Tempo Che Fa": «Clint Eastwood mi ha consegnato la laurea»

Lunedì 27 Novembre 2023, 11:39

Sono stati tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel salotto domenicale in onda sul NOVE e in streaming su discovery+ domenica 26 novembre. Dal mondo del cinema, per esempio, ‘Che Tempo Che Fa’ ha accolto Monica Bellucci con Miriam Leone, Gabriele Salvatores e Christian De Sica insieme al figlio Brando. Da una parte, infatti, de Sica senior arriva nelle sale il 30 novembre con ‘I limoni d’inverno’, diretto da Caterina Carone, mentre Brando debutta alla regia con ‘Mimì – Il principe delle tenebre’. L’incontro ha ovviamente regalato diversi aneddoti, come l’incontro curioso nientemeno che con Charlie Chaplin. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)



