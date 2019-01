Chiara Ferragni su Instagram: «Fedez mi ha tradito con Silvia Provvedi? Ma vi pare...»

Poteva Chiara Ferragni passare per tradita dal marito Fedez? Poteva accettare che qualcuno la considerasse "cornuta"? E da parte di Silvia Provvedi? Per di più in base a una dichiarazione in tv di Fabrizio Corona? Chiaro che no, la regina delle influencer non avrebbe mai potuto lasciare cadere un'affermazione così pesante.

Così, a uno dei tanti follwer che le chiadevano sui social: “È vero che Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi?”, la Ferragni ha risposto: "Ma ti pare?". Solo tre parole con un notevole distacco per far capire che lei non crede per nulla alle dichiarazioni che Fabrizio Corona ha espresso durante la trasmissione su Canale 5, Verissimo, condotta da Silvia Toffanin.

Questione insomma chiusa per Chiara Ferragni, in attesa magari che anche Fedez dica la sua.

Ultimo aggiornamento: 16:20

