Chiara Ferragni e il deepnude: Le Iene la spogliano e Fedez, incredulo, ci casca

Si chiama deepnude l'ultima inquietante moda del web, al centro di un servizio de Le Iene. Si tratta di una tecnica che permette di "spogliare" personaggi famosi e non, semplicemente ritoccando le loro fotografie. Per far comprendere al meglio i rischi di una simile pratica, Le Iene hanno deciso di fare uno scherzo a Fedez. L'inviato Matteo Viviani ha mostrato a Fedez delle foto di Chiara Ferragni totalmente nuda, create ad arte con la tecnica del deepnude. Queste foto ritoccate sono così credibili da poter tranquillamente passare per originali, con tutti i rischi connessi alla circolazione sul web di immagini pornografiche di persone che mai hanno scattato quel genere di foto.

Lo stesso Fedez è cascato nel tranello: dopo un primo momento di incredulità, il rapper ha deciso di contattare la moglie per chiederle se quelle foto fossero davvero sue. Poco dopo è però arrivata la risposta di Chiara Ferragni: «Ho le foto originali in costume, quelle sono photoshoppate». E in effetti Le Iene avevano proprio ritoccato una vecchia foto di Chiara Ferragni al mare, "spogliandola" del costume e creando uno scatto assolutamente credibile.

Anche @Fedez è caduto nella trappola con le foto bufala su @ChiaraFerragni. Ma questa volta era solo una dimostrazione di Matteo Viviani di una tecnica tanto antipatica quanto pericolosa. In California è un reato paragonato al revenge porn. #LeIenehttps://t.co/BjGVMdcX1F — Le Iene (@redazioneiene) 5 novembre 2019

