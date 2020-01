Gerry Scotti, Enrico Remigio vince un milione di euro a Chi vuol essere milionario. «Quarta volta nella storia»

Enrico Remigio vince un milione di euro a Chi vuol essere milionario. «Quarta volta nella storia». Standing ovation in studio, Gerry Scotti commosso. Enrico Remigio è riuscito ad arrivare alla 14esima domanda, non accadeva da dieci anni a Chi vuol essere milionario. L'ultimo quesito - per il quale non aveva più aiuti - è stato: «Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sulla Luna?». Le opzioni erano “simbolo della pace”, “iniziali della figlia”, “God bless America” e “Gene was here”. La risposta erano le iniziali della figlia.

Enrico Remigio, 30 anni, è un manager originario di Pescara. È tifoso del Milan e amante della pesca. Enrico Remigio ha studiato Economia all’Università Bocconi per poi trasferirsi a Singapore per motivi di lavoro. Ha una fidanzata francese che vive a Bangkok. Per fare il provino di Chi vuol essere milionario ha viaggiato per 14 ore.



Ultimo aggiornamento: 23:09

