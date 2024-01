Chi l'ha visto? stasera non va in onda, il programma di Federica Sciarelli salta: quando tornerà (e cosa vedremo al suo posto)

Chi l'ha visto? non andrà in onda questa sera, mercoledì 10 gennaio: la trasmissione condotta da Federica Sciarelli si ferma una settimana in più. Al suo posto andrà in onda il documentario "Le frecce tricolori".

Chi l'ha visto, quando tornerà in onda

Chi l'ha visto? tornerà in onda mercoledì prossimo, il 17 gennaio per provare a fare luce su casi di scomparsa recenti, misteri, fatti di attualità e cold case. Il pubblico potrà assistere alle inchieste e dare il proprio aiuto contattando la trasmissione. La notizia è arrivata a sorpresa, visto che i fan di Chi l’ha visto si aspettavano il ritorno del programma da stasera.

Il documentario

Il documentario sulle Frecce tricolori racconterà le storie più affascinanti e avventurose dell'Aeronautica Militare e della pattuglia acrobatica, con immagini spettacolari che documenteranno la preparazione del volo, poi le operazioni delicate, complesse e precise di esecuzione e, infine, daranno agli spettatori la sensazione di volare insieme ai piloti. Successivamente andrà in onda Il cacciatore di sogni.