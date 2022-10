Chi l’ha visto, Federica Sciarelli non vuole essere chiamata più così: cosa chiede ai fan

Giovedì 6 Ottobre 2022, 10:44

Chi l’ha visto è una trasmissione storica della televisione italiana, che racconta casi di sparizione e dà la possibilità ai telespettatori di contribuire attivamente attraverso le segnalazioni nel ritrovare le persone scomparse. Da anni, al timone della conduzione c’è la apprezzatissima Federica Sciarelli, che, durante un’intervista ha parlato proprio dell’importanza del pubblico per Chi l’ha visto e dell’affetto che le viene ogni volta dimostrato. Sono tanti infatti gli utenti ad apprezzare il suo stile di conduzione e la sua professionalità in una trasmissione dal taglio così complesso. C’è però una richiesta che Federica ha fatto ai suoi fan. “Su di me fanno tante vignette divertenti, le migliori le ho sistemate sul frigorifero di casa. Ma al popolo dei social vorrei dire una cosa: non chiamatemi Sciary, ma Fede, è un fatto scaramantico. Si accorciano i nomi, mai i cognomi” ha dichiarato. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

