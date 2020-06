Chi l'ha Visto, ritrova il figlio scomparso a Londra dopo due anni: «Sono felice, grazie a tutti». È stato ritrovato Davide Luongo, lo chef italiano di cui si erano perse le tracce a Londra. La mamma, Antonella Esposito, si era rivolta alla trasmissione di Rai Tre per avere notizie di suo figlio nella speranza di riabbracciarlo. Adesso, fa sapere Federica Sciarelli, mamma e figlio sono tornati a casa.

Antonella era andata a Londra, qualche mese fa, prima che iniziazze il lockdown per cercare il suo Davide. Non appena ha avuto la notizia del suo ritrovamento è partita per andarlo a riprendere. Il giovane chef ha vissuto per le strade di Londra per due anni, ma ora sta bene e ha iniziato un percorso di riabilitazione.

Poche settimane fa una signora, una italiana che vive a Londra da sempre, le ha detto che era sicura di averlo incontrato. Il ritrovamento è stato possibile grazie alle segnalazioni e alla mobilitazione social di 50 persone.

