Che Tempo Che Fa torna stasera: da Fedez a Gino Paoli, tutti gli ospiti di Fabio Fazio di oggi, 29 ottobre

Stasera in tv torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio ormai di stanza su Canale Nove, reduce dall'enorme successo delle prime due puntate, seguite da oltre 2 milioni di spettatori.Cambio di rete e di orario - inizio anticipato, dalle 19,30 - ma format invariato: Fazio ha porato con sé la propria squadra di autori, oltre alle amate presenze di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Vediamo allora insieme gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 29 ottobre.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 29 ottobre

Per i personaggi politici, arriverà in studio la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Attesissima poi l'intervista a Fedez, dopo la puntata di Muschio Selvaggio registrata insieme a Fabio Fazio. Nelle sue Instagram stories, il cantante ha detto ai fan: "Se stasera mi vedrete balbettare non preoccupatevi, è tutto ok, ma parlare di certe cose...diciamo che mi fa parlare a scatti". È quindi probabile che Fedez si racconterà nei propri aspetti più intimi, che lo hanno visto coinvolto ultimamente in alcuni problemi di salute piuttosto gravi.

A seguire arriverà in studio Gino Paoli, che presenterà la sua autobiografia "Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni", scritta con Daniele Bresciani. Il celebre autore incontrerà poi Ornella Vanoni: i due furono una coppia anni fa e si sono incontrati anche durante lo scorso Sanremo.

Su Che Tempo Che Fa non mancherà poi lo spazio dedicato all'attualità e alla salute: per l'analisi dei fatti di politica interna che internazionale ci saranno il direttore de La Stampa Andrea Malaguti, l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini, l’inviato di Avvenire Nello Scavo, l’inviato de La Repubblica Daniele Raineri e Michele Serra.

Per quanto riguarda l'ambito salute, Fazio ospiterà poi Alberto Mantovani, curatore del libro "La cura del futuro. I vaccini dalle infezioni alla sfida al cancro," scritto con Guido Forni, Lorenzo Moretta e Giovanni Rezza, con la prefazione di Giorgio Parisi e Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Il momento del Tavolo: da Nino Frassica a Mara Maionchi

Immancabile poi, il momento del Tavolo di Che Tempo Che Fa, in onda nella seconda parte della serata. Ospiti di Fabio Fazio sono Nino Frassica, Mara Maionchi, la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) e Ubaldo Pantani. Accanto al tavolo ci saranno poi il rapper Frankie Hi-nrg mc, Vittoria Bussi, la ciclista che ha appena realizzato il nuovo record dell’ora femminile percorrendo la distanza di 50,267 chilometri. Direttamente da uno dei programmi cult di Nove "Cash or Trash – Chi offre di più" arriveranno poi Paolo Conticini e Alessandro Rosa. Ospiti anche Roberto Giacobbo e Giovanni Cacioppo.