Che tempo che fa ai nastri di partenza: ospiti Federica Pellegrini, Tria, Cottarelli e Mahmood

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, dopo più di 1.000 puntate e oltre 3.500 ospiti nazionali e internazionali, avvia la diciassettesima stagione su Rai2 domani . L'appuntamento è preceduto alle ore 19.30 da Che Tempo Che Farà, in cui Fabio Fazio insieme a Mago Forest si intrattengono con il pubblico in sala in un gioco di improvvisazione che conduce i telespettatori allo show delle 21.00. Con loro anche Ale e Franz, Raul Cremona e l'inviato speciale Gigi Marzullo. Chiude questa prima parte l'intervista a Gino Strada, in occasione del 25° anniversario di Emergency. Ospiti a Che Tempo Che Fa: l'ex Ministro dell'Economia Giovanni Tria, in studio anche Carlo Cottarelli; la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, fresca vincitrice della Medaglia d'Oro nei 200 stile libero ai Mondiali in Corea Del Sud, e il suo grande fan Manuel Bortuzzo; Enrico Brignano con un monologo inedito; Michela Murgia, ora in libreria con «Morgana - Storie di ragazze che tua madre non approverebbe», scritto a quattro mani con Chiara Tagliaferri.

Ospite musicale Mahmood con il nuovo singolo «Barrio», da oltre 11 milioni di visualizzazioni su Youtube e 7 milioni di stream, che anticipa il suo secondo album in uscita nel 2020. Con Fabio Fazio anche l'attesissima Luciana Littizzetto e l'elegante presenza di Filippa Lagerbåck. A seguire torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest, Ale e Franz e Raul Cremona. Ospiti della puntata, Fabio Rovazzi, oltre 14 milioni di visualizzazioni con il suo ultimo singolo «Senza Pensieri», Daniele Liotti protagonista di «Un Passo dal cielo» su Rai1 e Miss Italia 2019 Carolina Stramare. Che Tempo che Fa è realizzato da Rai2 in collaborazione con l'OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo che Fa è scritto da: Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Veronica Oliva e Piero Guerrera, con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttore esecutivo Rai Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L'OFFicina Max Giammarrusti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA