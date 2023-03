Che tempo che Fa, Ben Affleck elogia la moglie: «Jennifer Lopez? Ha sempre idee migliori delle mie»

Lunedì 27 Marzo 2023, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 09:47

«Lei mi aiuta in tutto, è una donna brillante mi è accanto e mi dà spunti preziosi non solo sul lavoro, ma in tutto quello che faccio». Ben Affleck ospite a Che tempo che Fa per presentare il suo ultimo il suo film da regista "Air – La storia del grande salto", in uscita al cinema il 6 aprile, elogia la moglie JLo. «Io dico, regola numero uno: bisogna ascoltare sempre la propria moglie. Numero due: bisogna sempre prendere ciò che ci regalano gli altri.» E l'attore conclude con una frase che gli fa conquistare l'applauso del pubblico.

Ben Affleck da Fazio elogia la moglie

«Mia moglie ha sempre delle idee migliori delle mie!». Fazio non si lascia “incantare” da quella che sembra proprio essere una sviolinata, ma apprezza l'abilità dell'intervistato: «Hai capito tutto» e lui risponde: «Beh, ho 50 anni: un pò di cose le ho imparate!». Ma Ben e Jennifer Lopez sono davvero legatissimi così Fazio abbozza subito un invito: «Sarebbe un sogno se veniste a trovarci insieme, il pubblico italiano vi adora». Ben, alla domande del conduttore replica entusiasto: «Mi paicerebbe tantissimo ritornare, io e mia moglie viaggiamo spesso, siamo venuti molte volte. È un paese squisito con il cibo migliore al mondo e clima ottimo. Stiamo costruendo a Los Angeles una casa simile a quelle che avete voi in Italia». In un applauso generale, l'intervista si chiude su questo invito e sulla speranza che i divi di Hollywook possano essere presto in studio.

(Video RaiPlay)