Matthew Perry cerca l'amore, il Chandler di Friends sull'app di dating dopo la separazione

Matthew Perry non si perde d'animo e non ha intenzione di perdere tempo. L'attore statunitense, noto in tutto il mondo per aver interpretato Chandler Bing nella sit-com Friends, si è lasciato da poco più di un mese con la compagna, Molly Hurwitz, ma è già alla ricerca di un nuovo amore.

Covid 19, Jennifer Aniston regala 10 mila dollari ad un'infermiera

Friends, il celebre divano è arrivato a Roma: come quando e dove vederlo

Ai tempi della quarantena e di un'emergenza coronavirus che negli Stati Uniti sembra ancora dilagare senza sosta, conoscere persone nuove è quantomeno difficile. Per questo motivo, stando a quanto rivela US Weekly, Matthew Perry avrebbe installato un'app di dating molto particolare e decisamente riservata. L'attore, 51 anni, non ha infatti scaricato Tinder o altre app gratuite, bensì Raya: si tratta di un'app, disponibile solo su iOS, che funziona come un club esclusivo.



Oltre ad essere a pagamento (poco meno di 6,50 euro al mese), per poter scaricare Raya è necessario essere invitati da altri membri e attendere l'approvazione di una sorta di comitato, decisamente selettivo: solo l'8% delle domande vengono accolte. Gli utenti di questa app sono quindi un numero molto ristretto, ed è evidente che, in questa fase di appuntamenti virtuali, Matthew Perry abbia scelto di puntare sulla qualità delle proprie frequentazioni. Basti pensare che, tra gli utenti di Raya nel presente o nel passato, accanto all'attore di Friends compaiono altre star come Ben Affleck, Demi Lovato, Joe Jonas, Sharon Stone, Cara Delevingne ed Emma Watson.

Ultimo aggiornamento: 19 Maggio, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA