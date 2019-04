E' morto Cesare Cadeo, il presentatore tv aveva 72 anni, lavorò con Mike Bongiorno e Sandra Mondaini a Mediaset

E' morto Cesare Cadeo, presentatore e giornalista televisivo: aveva 72 anni e lascia tre figli. E' stato protagonista della nascita e della popolarità delle tv private nei primi anni 80 e ha legato la sua carriera alle reti Mediaset.

Ha lavorato anche con Mike Bongiorno, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. E' stato anche assessore allo Sport della Provincia di Milano in quota Forza Italia.



Aveva un forte preparazione nello sport e in particolare nel calcio, passione condivisa con Silvio Berlusconi con il quale era legato da una lunga amicizia anche in nome del Milan: a Canale 5 dubuttò nel programma Goal, poi il boom con Five con Sandra Mondaini.

Tra le sue trasmissioni, sempre condotte con garbo ed eleganza, mai una parola o un capello fuori posto: ‘Buongiorno Italia', ‘Record', ‘Superflash', ‘Incontri d'estate', ‘Cadillac', ‘Calciomania', ‘L'Italia del Giro', ‘Mai dire gol' e ‘Super Festival'. Era molto richiesto anche per le televendite,

E' stato sposato con Lalla, conosciuta nel 1966. Tre i figli: Alessandra, Filippo e Caterina.

Ciao, Cesare, persona deliziosa, educata, perbene. Mai sopra le righe. L'avevo rivisto pochi mesi fa allo Zelig per celebrare @GnocchiGene: la sua morte mi addolora. #Cadeo pic.twitter.com/tZSHrlxADG — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 4 aprile 2019

