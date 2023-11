Cesara Buonamici promossa a “direttore ad personam” del Tg5, l'annuncio al Grande Fratello: «Ma comanda sempre Mimun»

La notizia circolava già da qualche ora in rete ma stasera in tv arriva la conferma: Cesara Buonamici è stata promossa. Ebbene si, salto importante per la carriera della giornalista che diventa direttore ad personam del Tg5. La notizia della promozione della Buonamici è stata confermata nella puntata del Gf di questa sera.

Cesara Buonamici diventa direttore ad personam del Tg5

In apertura del Grande Fratello, Alfonso Signorini si è subito diretto verso l’opinionista per dedicarle delle raggianti congratulazioni: «Complimenti alla “direttora” ad personam del Tg5!». La giornalista, ringraziando, ha poi fatto un’ironica sottolineatura: «Però non confondiamoci, chi comanda è sempre Clemente Mimun!».