Cecilia Rodriguez contro Soleil Sorge: «L'amore con Jeremias? Sembra reciti un copione»

Jeremias Rodriguez è stato eliminato nell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, dove però ha trovato l’amore con l’ex concorrente di “Uomini e donne” Soleil Sorge. Soleil di certo non va molto d’accordo con gli altri concorrenti e sembra non piacere a Cecilia Rodriguez, sorella di Jeremias.

L’amore fra i due, che sono naufragati insieme in Honduras, è nato praticamente subito e la coppia si è isolata dal resto del gruppo. Un colpo di fulmine a cui però qualcuno della famiglia Rodriguez non crederebbe.

Cecilia infatti non avrebbe particolare simpatia per Soleil: «Pare che Cecilia Rodriguez non sopporti Soleil Sorge – fa sapere la rubrica “Sussurri e Grida” di “Novella2000” - la ragazza che si è innamorata di suo fratello Jeremias all'Isola dei Famosi. Cecilia non crederebbe all'interesse di lei per il fratello, perché la ragazza pare stia recitando un copione».





Ultimo aggiornamento: 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA