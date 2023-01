C'è Posta per Te, stasera in tv (21 gennaio) su Canale 5 la terza puntata: ospiti e anticipazioni

C'è posta per Te, torna stasera in tv, per la terza puntata, lo show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 alle 21.30. Nuove storie d’amore e di famiglia in cerca di "pace" coinvolgeranno il foltissimo pubblico di Canale 5 che segue da sempre il people show sempre con grande fedeltà da 26 anni.

C'è Posta per Te, stasera in tv: anticipazioni

Nonostante sia uno dei programmi piu' longevi della televisione italiana C'è Posta per te non ha mai smesso di far parlare di se. Ultima, ma solo in ordine, una storia tra una donna e un uomo violenta e problematica. La storia di Valentina e Stefano ha fatto indignare l'Italia intera, Chiara Ferragni e ONg contro la violenza sulle donne inclusi.

Gli ospiti

E se l'ingrediente principale del piatto firmato da Maria De filippi sono le storie, il sale e il pepe lo aggiungono gli ospiti. Nelle prime 2 puntate sono arrivati Can Yaman, Antonino Cannavacciuolo, Luca Argentero e Charles Leclerc. Stasera, 21 gennaio, gli ospiti di C'è Posta per Te invece saranno: Stefano De Martino e di Massimo Ranieri. Conduttore e showman, De Martino è un volto affezionato dello show di Canale 5. Ed anche della padrona di casa. La sua carriera è cominciata proprio ad Amici, talent show condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo, dove da allievo ballerino è diventato ballerino professionista. E grazie ad Amici, De Martino ha trovato anche l'amore, è nel programma della De Filippi infatti che ha conosciuto la moglie Belen Rodriguez.

Poi Stefano ha lasciato Mediaset per approdare in Rai, dove si è sperimentato, con successo, nelle vesti di presentatore: oggi ha un programma tutto suo di prima serata, il Bar Stella.

Anche Massimo Ranieri fu ospite di Maria in passato. È accaduto nel 2020, quando con grande generosità il cantante napoletano ha messo a disposizione il suo supporto ad una famiglia ospite in trasmissione. Si prospetta una puntata ricca di emozioni per la De Filippi che già ha fatto il pieno di ascolti tv