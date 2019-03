C'è Posta per Te, colpaccio di Maria De Filippi: Julia Roberts superospite

Un vero e proprio colpaccio in stile hollywoodiano quello di Maria de Filippi che per l'ultima puntata della stagione di C'è Posta per Te ha portato Julia Roberts. Sarà proprio l'attrice la superospite di sabato 16 marzo, quando calerà il sipario sulla trasmissione, almeno per questo inverno.

L'annuncio è arrivato sul profilo twitter di C'è Posta per Te con il video dell'ingresso in studio di Julia Roberts. Un'anticipazione di quanto avverrà sabato quando la presentatrice cercherà di chiudere la stagione col "botto" di share. La Roberts è l'ultima di una serie di superospiti che hanno caratterizzato questa edizione.

Si è partiti con Ricky Martin, Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara, Belén Rodríguez nel corso della prima puntata. A seguire nella seconda i difensori della Juventus insieme ad Al Bano e Romina, quindi Gerry Scotti, Mauro Icardi e Wanda Nara prima che scoppiasse il caso all'Inter, Mario Balotelli, Alessandra Amoroso fino a Emma Marrone e Rino Gattuso.

I fan su twitter sembrano aver già apprezzato la scelta della diva di Hollywood. In molti non vedono l'ora di vedere la puntata e già inneggiano al nome di Maria de Filippi come regina incontrastata della tv.

Ultimo aggiornamento: 20:13

