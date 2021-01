C'è Posta per Te, Maria De Filippi le prova tutte: ma il giovane Francesco chiude la busta alla mamma

Per una madre non sapere nulla del prorpio figlio, non sapere nulla perché si è tagliata fuori, vedere una vetrina e non sapere cosa scegliere per lui perché non lo si conosce è terribile. Questa giovane mamma è andata via di casa presto. Ha lasciato il marito, un marito che per tanti, troppi anni l'ha umiliata verbalmente e tutto ciò avveniva davanti ai figli. Lei ha capito finalmente che questo amore malato le avrebbe lasciato dei lividi indelebili e dopo l'ennesimo scontro decide di andar via di casa e va dai Carabinieri perché non vuole essere accusata di abbandono dei minori. Le forze dell'ordine la tranquillizano e pensano loro a gestire la situazione. Lei sta per partire per sempre, ma prima chiede ai figli se vogliono seguirla. Loro decidono di rimanere a casa col padre e da lì comincia l'inferno degli avvocati, degli assistenti sociali, degli piscologi.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 C'è Posta per Te, Gianni Morandi per il papà di... LA SERATA Stasera in tv, C'è posta per te: Zaniolo con la mamma e...

C'è Posta per Te, Gianni Morandi per il papà di Cristina: «La mia musica nei momenti più bui»

Questa giovane mamma s'è rifatta una vita. S'è risposata e s'è fatta un'altra famiglia. Dopo anni decide di tornare a casa per il compleanno di uno dei suo quattro figli Francesco, ma lui la caccia di casa e la loro relazione sembra incrinata per sempre. È così che questa mamma ha deciso di invitare Francesco a C'è Posta per Te, sperando di poter ricucire i rapporti col suo aamato figlio

"Mi manchi, voglio abbracciarti. E vorrei che il nostro rapporto possa tornare come prima. Non vi ho mai abbandonati e continuerò a cercarti finché avrò vita. Non posso essere felice senza di te". ha detto la mamma al figlio. Francesco è l'unico dei fratelli a non parlare con lei. È l'unico che non è riuscito a riallacciare un rapporto con la madre. "Ho ormai imparato a vivere senza di lei" ha detto il giovane a Maria. " È il modo in cui se n'è andata che è stato terribile. C'ha chiesto una sera di lasciarci alle spalle tutto quello che avevamo visto e conosciuto. Non potevo abbandonare la mia casa, i miei amici, il mio papà per una vita nuova che non volevo" ha spiegato Francesco. " Fino ai tredici anni è stata la migliore mamma che si possa avere. Poi mi sono sentito abbandonato. E non riesco a perdonarla". Maria le prova tutte, prova a far ragionare Francesco, ma il giovane, ancora ferito, decide di chiudere la busta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA