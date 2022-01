C'è Posta per Te, Luca Argentero è il regalo di un uomo alla moglie: «Sono paralizzato, la ringrazio così»

Luca Argentero è ospite di C'è Posta per Te per aiutare Andrea a fare una sorpresa a sua moglie Stefania. La storia raccontata durante la puntata del programma condotto da Maria De Filippi commuove il pubblico: Andrea è un uomo che ha visto la sua vita stravolta dopo un incidente in bicicletta. Era una domenica di marzo 2019 e l'uomo è caduto all'improvviso.

APPROFONDIMENTI SERIE TV Doc, Gianmarco Saurino è il primo medico che muore di... FICTION «Doc 2 - Nelle tue mani», Luca Argentero è il... TELEVISIONE «Doc 2 - Nelle tue mani». Luca Argentero torna a...

Irma Testa a Verissimo: «Ho detto a mia mamma di essere gay a 15 anni. Non potevamo comprare il pane»

Luca Argentero, la sorpresa a C'è Posta per Te

«Quando sono caduto mi sono reso conto di quello che era successo, mi sono sentito di gomma, mi sono toccato le gambe e non le ho sentite più. In ospedale mia moglie mi ha detto "Non ti preoccupare amore, tanto a casa c'è l'ascensore". Poco tempo dopo ci siamo sposati. Stefania non ha avuto paura di niente, ma le è cambiato il marito», le parole di Andrea.



Luca Argentero, la sorpresa a C'è Posta per Te

«Oggi voglio dire un grazie immenso per tutto quello che fai», spiega Andrea attraverso la busta del programma. «Non devi», la risposta della donna. «Due anni fa - continua Andrea - quando mi sono fatto male è davvero cambiato tutto. Tu però non sei cambiata. Sei una donna speciale. ti amo tanto. Vorrei ricambiare con un regalo che ti invidieranno le amiche. Sono sicuro che lui potrà darti un sorrriso».

Luca Argentero, la sorpresa a C'è Posta per Te

A quel punto è entrato Argentero che ha voluto abbracciare Stefania e le ha regalato un portafortuna. «La sorpresa è riuscita. Tutte le volte che vengo qui è un piacere perché so che sarò testimone di qualcosa di speciale. Non mi era mai successo di essere travolto da un'onda di amore così. Mi ha colpito come continuate a guardarvi. Dovevo essere una sorpresa per te, ma sono rimasto colpito dalla lettera di Andrea. L'amore quando c'è è fluido». Infine, l'attore annuncia che in regalo ci sarà il viaggio di nozze.