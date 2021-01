C'è Posta per Te, Sabrina Ferilli e Luca Argentero ospiti. Polemica social: in studio niente distanziamento e mascherine

C'è Posta per Te torna in televisione per il 21esimo anno di fila. Al timone Maria De Filippi, che fra storie di vita e ospiti vip allieta la serata del pubblico di Canale 5. La prima ospite è Sabrina Ferilli che, insieme a sua madre, fa una sorpresa a una coppia in difficoltà economica. Prende parte alla prima puntata della nuova edizione anche Luca Argentero, reduce dal successo di "Doc - Nelle tue mani".

Polemica social: in studio niente mascherine e distanziamento

Ma sui social i telespettatori non possono fare a meno di sottolineare l'assoluta mancanza di mascherine in studio, oltre al distanziamento quasi inesistente fra i protagonisti delle storie. Il pubblico, separato dagli ormai consueti pannelli di plexiglass, non porta mascherine pur trovandosi all'interno di un ambiente chiuso. I vari ospiti, invece, si avvicinano, si toccano, si abbracciano come se il virus non esistesse. Sui social c'è chi decide di ironizzare scrivendo commenti come: «Qui si abbracciano tutti, il Covid 19 ha paura di Maria de Filippi». Ma c'è anche chi coglie l'occasione per fare polemica: «A #cepostaperte non esiste il covid. Tutti senza mascherina, solo qualche plexiglass. Aprite Bar e Ristoranti, tutto e fate rispettare il distanziamento».

Qui si abbracciano tutti, il Covid 19 ha paura di Maria de Filippi. #CePostaPerTe pic.twitter.com/9bIr489YQR — Susy👋🏻 (@Dp25Susanna) January 9, 2021

Le puntate, in ogni caso, sono state registrate diversi mesi fa (a ridosso dell'estate) quando la curva dei contagi in Italia sembrava sotto controllo. Sebbene una spiegazione ufficiale da parte della produzione di C'è Posta per Te non si ancora pervenuta, è molto probabile che tutti coloro che hanno preso parte alla trasmissione (pubblico, ospiti e protagonisti) abbiano fatto quantomeno un test rapido prima della registrazione.

