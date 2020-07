Una vita tra i cavalli: il nuovo reality in onda su Sky

Non è un reality, non è un talent show. Si autodefinisce un “Campus Life Experience” il programma TV elaborato durante il lockdown, girato immediatamente dopo la riapertura, e pronto ad andare in onda il 27 agosto su Sky. Si tratta di una full immersion equestre che coinvolge, sotto gli occhi delle telecamere, dieci giovani atleti con i loro cavalli in un training no stop di sei giorni sotto la direzione delle massime figure sportive. Obiettivo: farli diventare uomini e donne di cavalli e rafforzare in loro il concetto di team.



Il contenuto educational del programma ha portato la Federazione Italiana Sport Equestri a concedere il suo patrocinio. Il set della seconda edizione è fissato nel mese di settembre a Fucecchio, presso il circolo ippico Il Cavaliere. I casting si chiuderanno ad agosto a Roma (Malagrotta) nella struttura che una volta rappresentava il quartier generale equestre di Gabriel Garko e che oggi, con il nome di Antica Scuderia, è guidata da due grandi appassionati, Ilaria Freddara e Massimo Giannini, che inaugurano proprio durante i casting la loro gestione.

Ho voluto aderire a questa meravigliosa iniziativa - ha dichiarato la Freddara - perché si sposa con l’essenza della mia linea lavorativa. Un team va costruito in modo divertente ed efficace e credo fermamente che questo progetto possa dare vita a esperienze formative in un contesto piacevolmente stimolante. Grazie al carisma di tecnici di eccellenza, i ragazzi impareranno a modellare le proprie dinamiche relazionali. Questo favorirà, nello sport e nella vita, un ambiente di lavoro sereno e produttivo

