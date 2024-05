Da vicino nessuno è normale, stasera su Rai2 lo show di Cattelan: da Tommaso Paradiso a Elettra Lamborghini, gli ospiti

Torna stasera in tv, lunedì 27 maggio, il nuovo programma di Cattelan su Rai 2 “Da vicino nessuno è normale”. Tre appuntamenti, il 20 e il 27 maggio e il 3 giugno alle 21.20 per il people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata dello show.

Da vicino nessuno è normale, stasera la seconda puntata

Oggi, 27 maggio, Alessandro Cattelan accoglie in studio: Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024; il cantautore Tommaso Paradiso; Fabio ed Eleonora Caressa, reduci dall'ultima edizione di "Pechino Express", la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini; Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, coppia che tra poche settimane convolerà a nozze.

Ad accompagnare Cattelan nel corso delle serate ci sono gli Street Clerks con la loro verve musicale, e un cast di ospiti fissi, composto da Stefania Andreoli, Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi e Matteo Varini.