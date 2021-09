Da Grande, la stoccata di Carofiglio: «Lo show di Cattelan è un disastro. E lui non sa affrontare il flop»

Martedì 28 Settembre 2021, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 12:01

Il flop è stato abbastanza innegabile. Da Grande, il programma del "sempre giovane" Alessandro Cattelan su cui puntava la Rai, non ha sfondato. L'ascolto della seconda e ultima è stato di 2.196.000 spettatori pari al 12% di share mentre su Canale 5 «Scherzi a Parte» ha vinto con 3.043.000 spettatori pari al 17.3% di share.

A rincarare la dose è stato lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio che su twitter ha scritto: «Lo show di Cattelan su Rai1 è un disastro. Capita, forse qualcuno ne renderà conto forse no. Ma è interessante quello che (pare) ha detto il conduttore: 'rifarei tutto così'. La frase è la sintesi del modo meno intelligente (eufemismo) di affrontare l'errore e il fallimento». Lo scrittore ha commentato le affermazioni di Alessandro Cattelan in un'intervista di oggi a un quotidiano, a proposito dei bassi ascolti del suo programma 'Da grandè andato in onda domenica sera su Rai1.

Carofiglio poco dopo ha postato un secondo tweet nel quale chierisce il senso del suo post precedente: «Preciso. Cattelan è bravo. Il programma era così così ed è andato molto male con gli ascolti. La televisione su Rai1 si fa (anche) per gli ascolti. Quando parlo di fallimento alludo agli ascolti e quindi all'insuccesso economico. Dire 'rifarei tuttò mi sembra sbagliato».