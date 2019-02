Caterina Balivo sorride, record stagionale di ascolti per Vieni da me

L'aveva detto e l'ha fatto. Caterina Balivo aveva chiesto solo un po' di tempo, e proprio il tempo le ha dato ragione. Vieni da me, nella puntata di ieri, ha registrato il record di ascolti stagionale. Il contenitore pomeridiano di Rai 1 era partito il 10 settembre con solo mezzo milione di spettatori e poco più del 10% di share, mese dopo mese però la Balivo ha trovato la sua cifra ed il pubblico l'ha premiata.

«I nuovi progetti hanno bisogno di tempo per trovare la cifra giusta» aveva detto Caterina Balivo in un'intervista un po' di mesi fa e aveva ragione. Il suo programma Vieni da me ieri ha segnato il record stagionale del 15,05% di share. Un successo meritato soprattutto per il grande lavoro che c'è dietro una trasmissione così (Il programma è realizzato in collaborazione con Magnolia - Banijay Group) e perchè fidelizzare il pubblico pomeridiano di rai1 non era un'impresa semplice.

